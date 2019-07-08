Как ранее сообщал ХарківTimes, 4 июля в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки на стадионе Металлист и станции метро Спортивная. Харків Times >> 05.07.2019 09:40

Взрывотехники осмотрели 25 тысяч квадратных метров помещений и более 13 тысяч квадратных метров прилегающей территории, никаких взрывоопасных веществ они не обнаружили. Kharkiv Today >> 05.07.2019 06:51