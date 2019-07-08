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оновлено
08.07.2019
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• Харьков . • взрывчатка . • металлист . • метро . • правоохранители • Евросоюз

Взрывотехники проверили стадион и метро в Харькове

Взрывотехники проверили стадион и метро в Харькове

Как ранее сообщал ХарківTimes, 4 июля в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки на стадионе Металлист и станции метро Спортивная. Харків Times >>  05.07.2019 09:40

Взрывотехники осмотрели 25 тысяч квадратных метров помещений и более 13 тысяч квадратных метров прилегающей территории, никаких взрывоопасных веществ они не обнаружили. Kharkiv Today >>

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 25 000 кв. метров помещений и 13 103 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 805 человек. Харків Times >>


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