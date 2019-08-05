В Одессе правохранители задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске. UAtoday >> 02.08.2019 19:02
Приморский районный суд Одессы принял решение о временном аресте задержанного сроком на 40 суток до решения вопроса о его экстрадиции. Трасса Е-95 >>
Оперативники уголовного розыска задержали иностранца, которого правоохранители Грузии разыскивали за совершение умышленного убийства с применением огнестрельного оружия. Наблюдатель >>
С 2011 года гражданин Грузии был объявлен в международный розыск. UAtoday >>