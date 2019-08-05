Розширений пошук
оновлено
05.08.2019
02:01

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Грузия . • Тбилиси . • месяцы лишения свободы . • оперативники уголовного розыска . • спецназовцы • Евросоюз

В Одессе задержали иностранца, который восемь лет находился в международном розыске

В Одессе задержали иностранца, который восемь лет находился в международном розыске

В Одессе правохранители задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске. UAtoday >>  02.08.2019 19:02

Приморский районный суд Одессы принял решение о временном аресте задержанного сроком на 40 суток до решения вопроса о его экстрадиции. Трасса Е-95 >>

Оперативники уголовного розыска задержали иностранца, которого правоохранители Грузии разыскивали за совершение умышленного убийства с применением огнестрельного оружия. Наблюдатель >>

С 2011 года гражданин Грузии был объявлен в международный розыск. UAtoday >>


Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>