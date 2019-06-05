Розширений пошук
оновлено
05.06.2019
00:41

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Белфаст . • Северная Ирландия . • бомба . • ольстер . • республиканцы • Евросоюз

Полиция в Белфасте обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю

Полиция в Белфасте обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю

В Северной Ирландии вспыхнули массовые беспорядки: погибла журналистка TheUK.one >>  02.06.2019 15:36

По предварительной версии полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Телеграф >>

Полиция Северной Ирландии обнаружила и обезвредила в Белфасте взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правоохранительных органов. "Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. TheUK.one >>

ФОТО:

TheUK.one: Полиция в Белфасте обезвредила бомбу, прикрепленную к патрульному автомобилю

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>