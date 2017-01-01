Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Подробности.ua 31.12.2016 18:48