В декабре прошлого года российский суд приговорил Валентина Выговского к 11 годам тюрьмы за шпионаж. Аналитическая служба новостей
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Подробности.ua
Пассажирка бросилась под поезд на станции столичного метро "Лукьяновка", передает пресс-служба столичного метрополитена. 9 декабря в киевском метро на станции "Театральная" человек упал на рельсы. UAtoday
В стране ввели временный запрет на публикации в СМИ относительно нападения. УНИАН (ИА)
Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, взрывное устройство, заложенное на дороге, привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина сил безопасности. На данный момент никто УКРОП
В тексте резолюции предложено как можно скорее... Allsvit
Из жизни ушел бывший глава Службы безопасности Валерий Маликов Маликов умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Деловая столица (газета)
Управляя транспортным средством, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. UAtoday
Понад 100 українських туристів 3 добу тримають в аеропортах ОАЕ та Шрі-Ланки. UkrMedia
Глава МИД Австрии Себастьян Курц планирует незамедлительно посетить восток Украины.
В 2016 году ученые зафиксировали гравитационные волны и открыли "вторую Землю".
Виза получается в консульстве страны наибольшего количества дней пребывания.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.
Пришел черед периферийных устройств. И первой ласточкой в данном сегменте является механическая клавиатура. Комплектация и упаковка При первом взгляде на коробку от Mi Keyboard
Именно из «Зари» Александр получил вызов в национальную сборную Украины.
В стране ввели временный запрет на публикации в СМИ относительно нападения.
В декабре прошлого года российский суд приговорил Валентина Выговского к 11 годам тюрьмы за шпионаж.
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