Сегодня, 21 января, в Мариуполе произошла жуткая автокатастрофа, в которой погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один армеец получил тяжелые травмы Как пишет Politeka, об сообщает пресс-центр антитеррористической операции на Ukrainianwall
В Киеве тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах останутся неизменными, несмотря на подорожание проезда в частных маршрутках. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР
"Визит в Соединенные Штаты Президента Украины планируется в феврале. Електронні вісті
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Индустриальное Запорожье
Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. UBR.UA
Пострадало более ста человек. Зеркало недели (газета)
"Виктора Зубрицкого я считаю кремлевским инструктором, человеком, который выполняет задания Кремля по Украине. Деловая столица (газета)
Министра культуры Южной Кореи Чо Юн Сон арестовали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями Деловая столица (газета)
Українська делегація на Всесвітньому економічному форумі в Давосі порушувала питання звільнення заручників як пріоритетне. Time-UA
Инцидент произошел вечером 20 января на пересечении восточной Вероны в направлении Венеции.
"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей Далее...
"Гривня, к сожалению, продемонстрировала падение, а контрактная стоимость бензина рассчитывается в гривне по текущему курсу к доллару.
Сегодня, 21 января, в Мариуполе произошла жуткая автокатастрофа, в которой погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один армеец получил тяжелые травмы Как пишет Politeka, об сообщает пресс-центр антитеррористической операции на
Корпорация Apple подала иск в суд на производителя чипов Qualcomm, обвинив того в монополизме
Більше про це розповіли у перс-службі «зелено-білих».
В Киеве тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах останутся неизменными, несмотря на подорожание проезда в частных маршрутках.
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