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Например: Александр Лукашенко
обновлено
04.02.2017
03:06

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Главные новости дня в Украине и мире

Порошенко уволил чиновника, вступившего с ним в перепалку в Одессе

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Бойко является представителем так называемой команды бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Он уволен согласно поданному им заявлению. Ведомости

АТО: Погибли четверо наших бойцов

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Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы. Mig.com.ua

Лукашенко об авиабазе РФ в Беларуси: Не нужна она здесь

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит целесообразности в создании военной базы РФ в Бобруйске. Ukrainianwall

Европарламент рассмотрит обострение ситуации в Авдеевке 6 февраля

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"Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострения ситуации в Авдеевке на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны при участии вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе" UBR.UA

Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО с начала суток

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По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

СБУ перехватила переговоры сепаратистов об обстрелах из жилых кварталов Донецка

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В ходе двухминутного разговора Пургин в контексте разговора о Градах напрямую заявляет: "От нас только летит, от нас". UAtoday

Порошенко: Россия и ее боевики ответственны за гибель мирных жителей и военных в Авдеевке

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Полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России и членах НВФ. Allsvit

ГПУ задержала чиновника Нацбанка на получении 25 тысяч долларов взятки

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Чиновник был задержан при получении последней части взятки в сумме 25 тыс. долларов. Слово

Послом Украины в Грузии назначен Игорь Долгов

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Игорь Долгов назначен указом Президента Украины №25/2017 от 3 февраля Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии. Апостроф






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