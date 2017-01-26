В 2015/16 маркетинговом году урожай пшеницы в Украине достиг 3,8 тонн на гектар. Однако это несколько меньше, чем собирают фермеры в Евросоюзе. Там аграрии собирают по шесть тонн с гектара. NewsYou 26.01.2017 11:12