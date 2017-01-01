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обновлено
01.01.2017
09:33

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Главные новости дня в Украине и мире

Минюст принял решение о возвращении Выговского из РФ

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В декабре прошлого года российский суд приговорил Валентина Выговского к 11 годам тюрьмы за шпионаж. Аналитическая служба новостей

Порошенко и американские сенаторы прибыли в Широкино

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Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом. Подробности.ua

В Киеве женщина бросилась под поезд на станции метро "Лукьяновка"

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Пассажирка бросилась под поезд на станции столичного метро "Лукьяновка", передает пресс-служба столичного метрополитена. 9 декабря в киевском метро на станции "Театральная" человек упал на рельсы. UAtoday

В Стамбуле в ночном клубе произошла стрельба, много раненых - СМИ

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В стране ввели временный запрет на публикации в СМИ относительно нападения. УНИАН (ИА)

В Египте произошел взрыв придорожной бомбы, есть жертвы

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Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, взрывное устройство, заложенное на дороге, привели в действие дистанционно, когда мимо проезжала бронемашина сил безопасности. На данный момент никто УКРОП

Украина проголосовала "за" резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии

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В тексте резолюции предложено как можно скорее... Allsvit

Скончался экс-глава СБУ Маликов

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Из жизни ушел бывший глава Службы безопасности Валерий Маликов Маликов умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Деловая столица (газета)

В результате ДТП на Волыни 3 человека погибли, еще 2 в больнице

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Управляя транспортным средством, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. UAtoday

Понад 100 українських туристів 3 добу не можуть вилетіти в Україну з ОАЕ й Шрі-Ланки

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Понад 100 українських туристів 3 добу тримають в аеропортах ОАЕ та Шрі-Ланки. UkrMedia






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