«Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля банком погашена 41,1 млрд грн. Также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора» CityNews 01.02.2017 15:34