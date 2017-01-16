Петр Порошенко рассчитывает на продолжение конструктивной работы с новой администрацией США. 1news.info
Прошлогодний показатель превышен почти на 6 млн тонн. AOinform
Срок - конец июня 2017 года. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР
Санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения минских договоренностей и возвращения Украине оккупированного Крыма. Эксперт-Центр
Свободная энциклопедия Википедия сделала итог статей, наиболее редактировали в 2016 году. ГолосUA
Больше о запланированной Правительством пенсионной реформе читайте в статье Доплатите за пенсию. Газета "Закон и Бизнес"
Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания. UAtoday
В НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела. ГолосUA
Реализация политической части Минских соглашений возможна после выполнения Россией своих обязательств по безопасности. forUm
Старобельский районный суд Луганской области постановил привлечь бесплатного адвоката в дело бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва Александра Ефремова из-за неявки его защитников.
К развитию болезни могут привести легкие черепно-мозговые травмы.
В распоряжении СМИ оказались данные о самой мощной версии модели.
Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания.
Смартфон Samsung Galaxy S8 получит дисплей от Note 7 Samsung отложила анонс Galaxy S8 с февраля на апрель 2017 года
Аргентинский форвард присоединился к Шахтеру на подготовительном сборе в Испании.
"В ходе сегодняшних переговоров мы, конечно, рассмотрели вопрос агрессии России против Украины. В этом году исполняется три года, как Россия начала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев, гражданских и военных".
Петр Порошенко рассчитывает на продолжение конструктивной работы с новой администрацией США.
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