Тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним Ukrainianwall
Намерения народного депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень повредят заложникам и их семьям. Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев. Я думаю, что она поняла меня, - отметил советник... Newsonline24
Беларусь установила 5-дневный безвизовый режим для стран ЕС и США (08.01.2017). Епізод.ua
Вода у берега озера Сасык-Сиваш полностью забита ледяной кашей, которая препятствует движению лебедей. Reporter UA
Новые правила должны активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта в расчет браться не будут. Mig.com.ua
Китай третье государство, которое решилось провести испытание летательного аппарата на водородных элементах. Fdlx.com
Мы будем и дальше делать все для развития харьковского спорта и спорта в Харькове. Слободской край
В Министерстве выразили искренние соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым. УРА-ИНФОРМ.com
По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк", - добавил Матюхин. Gottstat.com
На Донецькому напрямку - з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному.
"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей Далее...
Кузов трактора окрашен в классический красный цвет, а шасси и ступицы выделены голубым! Летом прошлого года Lamborghini представил новую версию суперкара Centenario Roadster - мощнейшего автомобиля компании.
В Министерстве выразили искренние соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.
Видео с презентации обнародовано на YouTube. На презентации представители компании раскрыли некоторые
Мы будем и дальше делать все для развития харьковского спорта и спорта в Харькове.
Избранный президент США Дональд Трамп примет решение о том, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации.
Тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним
Найдите нас на VK