Намерения народного депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень повредят заложникам и их семьям. Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев. Я думаю, что она поняла меня, - отметил советник... Newsonline24 09.01.2017 17:57