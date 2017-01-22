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обновлено
22.01.2017
03:25

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Главные новости дня в Украине и мире

В Мариуполе военные попали в ДТП: один погиб на месте, второй в тяжелом состоянии

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Сегодня, 21 января, в Мариуполе произошла жуткая автокатастрофа, в которой погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один армеец получил тяжелые травмы Как пишет Politeka, об сообщает пресс-центр антитеррористической операции на Ukrainianwall

В Киеве проезд в маршрутках подорожает на одну гривну - КГГА

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В Киеве тарифы на проезд в коммунальных троллейбусах, трамваях и автобусах останутся неизменными, несмотря на подорожание проезда в частных маршрутках. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Порошенко может встретиться с Трампом в феврале

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В Киеве ночью застрелили адвоката

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Кто представит Украину на Евровидении-2017

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Конкурс "Евровидение-2017" будет принимать Киев. Главной ареной песенного конкурса избран Международный выставочный центр. UBR.UA

В Индии сошел с рельсов поезд

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Пострадало более ста человек. Зеркало недели (газета)

Зубрицкий участвует в дискредитации Украины и стал подчиненным Суркова, - российский оппозиционер Яшин

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"Виктора Зубрицкого я считаю кремлевским инструктором, человеком, который выполняет задания Кремля по Украине. Деловая столица (газета)

В Южной Корее арестовали министра культуры

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Министра культуры Южной Кореи Чо Юн Сон арестовали по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями Деловая столица (газета)

У ПАРЄ піднімуть питання звільнення українських бранців - Геращенко

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Українська делегація на Всесвітньому економічному форумі в Давосі порушувала питання звільнення заручників як пріоритетне. Time-UA






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