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26.01.2017
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Главные новости дня в Украине и мире

В результате схода с рельс вагонов в Черкасской области задерживаются 10 пассажирских поездов

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Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов. CityNews

АТО: боевики активно применяли тяжелую артиллерию на мариупольском направлении

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Используя реактивные системы Град-П обстреляли населенный пункт Красногоровка. Mariupol.tv

Мексика не хочет платить за стену не границе с США

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Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето возмутился решением президента США Дональда Трампа о строительстве стены на Ракурс

Украинцев с ID-паспортами не пропускают в Беларусь

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Черниговский погранотряд сообщил о проблемах с новыми ID-паспортами при пересечении границы с Беларусью. «Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным... Newsonline24

Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы

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В 2015/16 маркетинговом году урожай пшеницы в Украине достиг 3,8 тонн на гектар. Однако это несколько меньше, чем собирают фермеры в Евросоюзе. Там аграрии собирают по шесть тонн с гектара. NewsYou

Аваков анонсировал отчёт по делу об убийстве Шеремета

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Представители МВД отчитаются по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в течение следующей недели Еспресо TV

В "Газпроме" заявили о рисках поставок газа в Европу из-за Польши

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Руководство "Газпрома" считает рискованным поставки газа в Европу через Польшу, ведь Варшава еще не приняла новые условия для транзита Еспресо TV

Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве

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Правоохранители поймали посредника при получении взятки для заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа. Skelet-info

Аваков подал е-декларацию за 2016 год

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За погашение номинала стоимости Казначейского обязательства Военные Серии В министр получил 20 000 грн. И погашение купонов Казначейского обязательства Военные Серии В - 2800 грн. UAtoday






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