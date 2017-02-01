Представители посольства США официально заявили об изменениях правил получения украинцами виз. Слово и Дело
«Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля банком погашена 41,1 млрд грн. Также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора» CityNews
В среду, 1 февраля, народный депутат Украины от Блока Петра Порошено Игорь Кононенко впервые появился на публике, после сообщения о его отравлении ртутью. Ukrainianwall
Нетаньяху поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Капитал
Ради мира и безопасности украинская делегация готова работать круглосуточно. NewsOboz
Прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 сегодняшнего дня. Украина криминальная
Служба безопасности Украины задержала агента и корректировщика боевиков в Авдеевке. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. CityNews
Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза. forUm
"У результаті обстрілу літаку було нанесене ушкодження. Телерадіокомпанія РАІ
В среду, 1 февраля, народный депутат Украины от Блока Петра Порошено Игорь Кононенко впервые появился на публике, после сообщения о его отравлении ртутью.
Докторант Сиракузского университета Бенди Эстайм решил упростить процесс выращивания микроводорослей.
Новинка на 36 миллиметров больше, на восемь миллиметров шире и на 10 миллиметров выше по сравнению с предшественником.
Представители посольства США официально заявили об изменениях правил получения украинцами виз.
И вот впервые ученые обнаружили циркон в твердой породе - трахите.
Найкращим тренером місяця став старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепец.
Пограничные зоны устанавливаются, чтобы «создать необходимые условий охраны государственной границы России».
«Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля банком погашена 41,1 млрд грн. Также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора»
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