Сегодня, 21 января, в Мариуполе произошла жуткая автокатастрофа, в которой погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один армеец получил тяжелые травмы Как пишет Politeka, об сообщает пресс-центр антитеррористической операции на Ukrainianwall 21.01.2017 23:08