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Например: Арсений Яценюк
обновлено
16.01.2017
16:41

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Главные новости дня в Украине и мире

Порошенко заявил о готовности сотрудничать с Трампом

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Украинские аграрии собрали рекордный урожай зерновых

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Прошлогодний показатель превышен почти на 6 млн тонн. AOinform

МВФ значительно ужесточил условия транша для Украины

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Санкции против Росии должны сохраняться до возвращения Крыма - Байден

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Санкции против Российской Федерации должны сохраняться до выполнения минских договоренностей и возвращения Украине оккупированного Крыма. Эксперт-Центр

Кабмин решил способствовать развитию украинской Википедии

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Свободная энциклопедия Википедия сделала итог статей, наиболее редактировали в 2016 году. ГолосUA

Украинцы смогут "купить" годы стажа для получения пенсии

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Больше о запланированной Правительством пенсионной реформе читайте в статье Доплатите за пенсию. Газета "Закон и Бизнес"

СБУ ликвидировала агентурную сеть боевиков в Красногоровке: видео

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Сотрудники СБУ задержали трех сообщников террористов по местам их проживания. UAtoday

Штайнмайер: В НАТО выразили обеспокоенность заявлением Трампа

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В НАТО обеспокоены заявлением избранного президента США Дональда Трампа о том, что организация устарела. ГолосUA

Байден сказал, когда Украина сможет выполнить минские соглашения

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Реализация политической части Минских соглашений возможна после выполнения Россией своих обязательств по безопасности. forUm


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