Вопрос об изменении режима санкции в отношении РФ будет решаться в предстоящие месяцы, США могут пойти на это при определенных условиях, заявил вице-президент Майкл Пенс интервью телекомпании Эй-Би-Си. "Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы. Это будет зависеть...