Из-за гигантского ледового затора на территории Словакии возникла угроза подтопления украинских Ужгорода и Сторожницы. UBR.UA
Организация настаивает на возобновлении выплат и уверена, что пенсии на этих территориях должна платить Украина. УРА-ИНФОРМ.com
«Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим» Новости.dn.ua
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - написал Порошенко в Facebook. Ведомости
Игрок сборной Украины Евгений Шахов отметился четвертым голом в составе греческого ПАОКа и первым - в чемпионате Греции. NewsOboz
Чиновник также рассказал, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов. Gottstat.com
С гранатометов и стрелкового оружия по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому. На Луганском направлении из минометов 120 и 82 миллиметра обстреливали Катериновку. Politeka
"Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГИЛ. UAtoday
В настоящее время пострадавший полицейский находится в больнице. Интерфакс-Украина
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 5 лютого 2017 року: Російсько-окупаційні війська на всіх напрямках продовжили обстріли наших позицій. З гранатометів та стрілецької зброї - Кримське.
Беременная двойней Бейонсе снялась обнаженной.
Импорт коммерческих автомобилей обошелся в 385,5 млн долларов.
«Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим»
Окружной суд Никосии вынес решение о временной блокировке акций местной компании, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, на сумму 656 млн евро.
Игрок сборной Украины Евгений Шахов отметился четвертым голом в составе греческого ПАОКа и первым - в чемпионате Греции.
Вопрос об изменении режима санкции в отношении РФ будет решаться в предстоящие месяцы, США могут пойти на это при определенных условиях, заявил вице-президент Майкл Пенс интервью телекомпании Эй-Би-Си. "Ответ на этот вопрос предстоит дать в предстоящие месяцы. Это будет зависеть...
Из-за гигантского ледового затора на территории Словакии возникла угроза подтопления украинских Ужгорода и Сторожницы.
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