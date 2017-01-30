"За 2014-2016 год я вручил 1322 единицы наградного оружия - больше всех министров вместе взятых", - написал Аваков в Facebook. Он уточнил, что в 2014 году были выданы 572 единицы наградного оружия, в 2015 - 358, в 2016 - 392. Gottstat.com 30.01.2017 00:16