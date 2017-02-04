Бойко является представителем так называемой команды бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Он уволен согласно поданному им заявлению. Ведомости
Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы. Mig.com.ua
Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит целесообразности в создании военной базы РФ в Бобруйске. Ukrainianwall
"Европарламентом принято решение 6 февраля рассмотреть обострения ситуации в Авдеевке на заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны при участии вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции И.Климпуш-Цинцадзе" UBR.UA
По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР
В ходе двухминутного разговора Пургин в контексте разговора о Градах напрямую заявляет: "От нас только летит, от нас". UAtoday
Полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России и членах НВФ. Allsvit
Чиновник был задержан при получении последней части взятки в сумме 25 тыс. долларов. Слово
Игорь Долгов назначен указом Президента Украины №25/2017 от 3 февраля Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии. Апостроф
Эрдоган подтвердил поддержку Украины в решении проблем в регионе
Беременная двойней Бейонсе снялась обнаженной.
Импорт коммерческих автомобилей обошелся в 385,5 млн долларов.
В ходе двухминутного разговора Пургин в контексте разговора о Градах напрямую заявляет: "От нас только летит, от нас".
Окружной суд Никосии вынес решение о временной блокировке акций местной компании, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, на сумму 656 млн евро.
Спортсменка выиграла гонку преследования на 10 км.
Ограничительные меры введены в рамках борьбы с терроризмом.
Бойко является представителем так называемой команды бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Он уволен согласно поданному им заявлению.
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