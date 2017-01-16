"В ходе сегодняшних переговоров мы, конечно, рассмотрели вопрос агрессии России против Украины. В этом году исполняется три года, как Россия начала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 тысяч украинцев, гражданских и военных".