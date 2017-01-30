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Например: Арсен Аваков
обновлено
30.01.2017
00:52

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Главные новости дня в Украине и мире

Первым стрельбу в трагедии в Княжичах открыл сотрудник Госслужбы охраны - Луценко

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Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР

Боевики пытались штурмовать Авдеевскую промзону: силы АТО понесли потери

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В семь часов утра противник пошел на штурм с целью захвата позиций ВСУ. Обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Аналитическая служба новостей

Четверо бойцов ВСУ погибли, пятеро ранены в зоне АТО к 18.00 воскресенья

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На мариупольском направлении из минометов разных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Новости N

Морозы до -28°С ожидаются в ближайшие дни на востоке Украины

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В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 11-13, днем??8-10 мороза. NewsOboz

"Был горд за каждого": Аваков рассказал, кому и сколько раздал наградного оружия

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"За 2014-2016 год я вручил 1322 единицы наградного оружия - больше всех министров вместе взятых", - написал Аваков в Facebook. Он уточнил, что в 2014 году были выданы 572 единицы наградного оружия, в 2015 - 358, в 2016 - 392. Gottstat.com

Федерер одолел Надаля в финале Australian Open

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Роджер Федерер одержал победу в пятисетовом триллере над Рафаэлем Надалем. Впервой за несколько лет в споре за титул сошлись две легенды тенниса Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Спорт-ОБЗОР

Четверо бійців ЗСУ загинули, п'ятеро поранені в зоні АТО на 18.00 неділі

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На жаль, четверо наших військових загинуло, 5 - поранено Конфликты и законы

Адвокат: Янукович может приехать в Украину при двух условиях

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Бывший президент Украины Виктор Янукович согласен прибыть в Украину для участия в суде, но при двух условиях. Ведомости

Зампрокурора Кировоградщины попался при попытке подкупа

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Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", - написал он. При этом генпрокурор не указала другие подробности задержания и обстоятельства произошедшего. UAtoday






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