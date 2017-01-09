Расширенный поиск
Например: Александр Лукашенко
обновлено
09.01.2017
21:21

Актуальные темы

Метки 

• Анкара . • Барселона . • Донбасс . • Золотий глобус . • Золотой глобус . • Одесса . • Россия . • Турция . • відео . • негода . • непогода . • полиция . • поліція . • пункт обігріву . • рятувальники . • снігові замети . • состояние алкогольного опьянения . • форвард . • церемония вручения наград . • январь

Персоны

Исследования

Регионы/Области

Все регионы

Главные новости дня в Украине и мире

Обнаружен мертвым сын экс-президента Польши Леха Валенсы

 /20

Тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним Ukrainianwall

В СБУ провели с Савченко "воспитательную беседу"

 /9

Намерения народного депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень повредят заложникам и их семьям. Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала списки пленных украинцев. Я думаю, что она поняла меня, - отметил советник... Newsonline24

Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, включая США и ЕС

 /6

Беларусь установила 5-дневный безвизовый режим для стран ЕС и США (08.01.2017). Епізод.ua

В Крыму стая лебедей примерзла к озеру

 /8

Вода у берега озера Сасык-Сиваш полностью забита ледяной кашей, которая препятствует движению лебедей. Reporter UA

Беларусь ввела для 80 стран пятидневный безвизовый режим

 /8

Новые правила должны активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта в расчет браться не будут. Mig.com.ua

Китай провел испытания самолета на водородных элементах

 /7

Китай третье государство, которое решилось провести испытание летательного аппарата на водородных элементах. Fdlx.com

ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер примет Сельту в Харькове

 /7

Мы будем и дальше делать все для развития харьковского спорта и спорта в Харькове. Слободской край

МИД Украины осудил теракты в Турции, Египте и Ираке

 /7

В Министерстве выразили искренние соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым. УРА-ИНФОРМ.com

АТО: Боевики обстреляли наши позиции из БМП и танка

 /19

По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк", - добавил Матюхин. Gottstat.com






© 1998–2017 <МЕТА>