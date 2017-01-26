Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов. CityNews
Используя реактивные системы Град-П обстреляли населенный пункт Красногоровка. Mariupol.tv
Мексиканский президент Энрике Пенья Ньето возмутился решением президента США Дональда Трампа о строительстве стены на Ракурс
Черниговский погранотряд сообщил о проблемах с новыми ID-паспортами при пересечении границы с Беларусью. «Факты о непропуске граждан Украины, которые получили в органах Государственной миграционной службы паспортные документы нового образца, так называемые ID-карты, действительно фиксируются, но это связано с определенным законодательным... Newsonline24
В 2015/16 маркетинговом году урожай пшеницы в Украине достиг 3,8 тонн на гектар. Однако это несколько меньше, чем собирают фермеры в Евросоюзе. Там аграрии собирают по шесть тонн с гектара. NewsYou
Представители МВД отчитаются по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в течение следующей недели Еспресо TV
Руководство "Газпрома" считает рискованным поставки газа в Европу через Польшу, ведь Варшава еще не приняла новые условия для транзита Еспресо TV
Правоохранители поймали посредника при получении взятки для заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа. Skelet-info
За погашение номинала стоимости Казначейского обязательства Военные Серии В министр получил 20 000 грн. И погашение купонов Казначейского обязательства Военные Серии В - 2800 грн. UAtoday
Трампу понадобятся союзники для воплощения старой стратегии: разделяй и властвуй.
25 января мимо Земли пролетел астероид 2017 BX.
"Гривня, к сожалению, продемонстрировала падение, а контрактная стоимость бензина рассчитывается в гривне по текущему курсу к доллару.
Используя реактивные системы Град-П обстреляли населенный пункт Красногоровка.
Мы наконец-то приступили к внедрению услуги переноса номеров при смене оператора.
Титул на первом в сезоне турнире "Большого шлема" разыграют американские теннисистки.
По мнение президента США, в ЕС совершили ошибку, впустив к себе беженцев
Ориентировочное время задержки поездов может составить до трех часов.
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