Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР
В семь часов утра противник пошел на штурм с целью захвата позиций ВСУ. Обстановка в районе Авдеевской промзоны остается напряженной. Аналитическая служба новостей
На мариупольском направлении из минометов разных калибров боевики обстреливали Красногоровку. Новости N
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 11-13, днем??8-10 мороза. NewsOboz
"За 2014-2016 год я вручил 1322 единицы наградного оружия - больше всех министров вместе взятых", - написал Аваков в Facebook. Он уточнил, что в 2014 году были выданы 572 единицы наградного оружия, в 2015 - 358, в 2016 - 392. Gottstat.com
Роджер Федерер одержал победу в пятисетовом триллере над Рафаэлем Надалем. Впервой за несколько лет в споре за титул сошлись две легенды тенниса Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Спорт-ОБЗОР
На жаль, четверо наших військових загинуло, 5 - поранено Конфликты и законы
Бывший президент Украины Виктор Янукович согласен прибыть в Украину для участия в суде, но при двух условиях. Ведомости
Задержали заместителя областного прокурора Кировоградской области, который пытался подкупить военного прокурора с целью неподачи апелляции на решение суда", - написал он. При этом генпрокурор не указала другие подробности задержания и обстоятельства произошедшего. UAtoday
Контракт на закупку еще 100 автомобилей будет заключен в ближайшее время.
"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей Далее...
"Гривня, к сожалению, продемонстрировала падение, а контрактная стоимость бензина рассчитывается в гривне по текущему курсу к доллару.
"За 2014-2016 год я вручил 1322 единицы наградного оружия - больше всех министров вместе взятых", - написал Аваков в Facebook. Он уточнил, что в 2014 году были выданы 572 единицы наградного оружия, в 2015 - 358, в 2016 - 392.
Мы наконец-то приступили к внедрению услуги переноса номеров при смене оператора.
Хорватам понравилась игра полузащитников Максима Лунева и Юрия Вакулко, а также нападающего Дениса Баланюка.
Глава аппарата президента США Рейнс Прибус заявил, что запрет на въезд в США гражданам исламских стран не коснется обладателей грин карт.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
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