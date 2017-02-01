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Например: Алексей Гончаренко
обновлено
01.02.2017
20:41

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Главные новости дня в Украине и мире

МИД Украины рассказал о «трамповых» правилах получения виз в США

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Представители посольства США официально заявили об изменениях правил получения украинцами виз. Слово и Дело

ПриватБанк выплатил НБУ более 2,5 млрд грн по кредитам рефинанса

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«Начиная с 2014 года, общий объем кредитов рефинансирования, предоставленного НБУ ПриватБанку, составил 55,5 млрд грн. Из них по состоянию на 1 февраля банком погашена 41,1 млрд грн. Также банк выплатил 13,6 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора» CityNews

Впервые после отравления ртутью Кононенко появился на публике

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В среду, 1 февраля, народный депутат Украины от Блока Петра Порошено Игорь Кононенко впервые появился на публике, после сообщения о его отравлении ртутью. Ukrainianwall

Порошенко договорился о визите Гройсмана в Израиль

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Украина обозначила главные приоритеты на время председательствования в Совбезе ООН

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Ради мира и безопасности украинская делегация готова работать круглосуточно. NewsOboz

Режим тишины в районе Авдеевки объявлен лишь до 17:00

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Прекращение огня в Авдеевке продлится до 17:00 сегодняшнего дня. Украина криминальная

В Авдеевке задержали агента и корректировщика боевиков.

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Служба безопасности Украины задержала агента и корректировщика боевиков в Авдеевке. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. CityNews

Из Авдеевки эвакуировано 132 жителя - ГСЧС

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Температура воздуха в городе составляет 7 градусов мороза. forUm

У Чорному морі обстріляно транспортний літак Збройних Сил України

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