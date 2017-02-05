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обновлено
05.02.2017
23:03

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Главные новости дня в Украине и мире

Ужгород может оказаться под водой

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Из-за гигантского ледового затора на территории Словакии возникла угроза подтопления украинских Ужгорода и Сторожницы. UBR.UA

Жители оккупированного Донбасса и переселенцы должны получать соцвыплаты, - координатор ООН в Украине

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Организация настаивает на возобновлении выплат и уверена, что пенсии на этих территориях должна платить Украина. УРА-ИНФОРМ.com

Теплоснабжение Авдеевки перешло на стабильный режим - Цеголко

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«Теплоснабжение Авдеевки из аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим» Новости.dn.ua

Авдеевка уже со светом

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Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - написал Порошенко в Facebook. Ведомости

Шахов забил дебютный гол в чемпионате Греции

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Игрок сборной Украины Евгений Шахов отметился четвертым голом в составе греческого ПАОКа и первым - в чемпионате Греции. NewsOboz

Украинцам не по карману: названы цены на билеты на "Евровидение-2017"

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Чиновник также рассказал, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов. Gottstat.com

Сегодня боевики обстреляли позиции АТО 40 раз, один боец ранен

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С гранатометов и стрелкового оружия по Красногоровке, Марьинке, Лебединскому, Новотроицкому. На Луганском направлении из минометов 120 и 82 миллиметра обстреливали Катериновку. Politeka

Вице-президент США: будущее санкций будет зависеть от поведения России в Украине

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"Россия также заинтересована в борьбе с радикальным исламским терроризмом, особенно с ИГИЛ. UAtoday

Полицейский заявляет, что на блок-посту его ударил нардеп-участник блокады ж/д переезда в Бахмуте

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В настоящее время пострадавший полицейский находится в больнице. Интерфакс-Украина






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